В Центральном районе Красноярска с 6 мая откроют сезон уличной продажи цветов

6 мая в сквере им. А.С. Пушкина состоится выставка-продажа «Цветочная симфония», которая будет работать с 09:00 до 15:00. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.

Жители смогут купить срезанные цветы, саженцы и рассаду. Садоводы поделятся своими секретами, расскажут, как правильно ухаживать за растениями.

Сезон продажи цветов в Центральном районе продлится до начала октября. Мероприятия будут проходить каждую пятницу. «Цветочной симфонии» не будет только в сильные дожди. Садоводы планируют проводить и тематические дни (День пиона, День флокса, Вальс хризантем и т.д.). Кроме этого, будут организованы мастер-классы по агротехнике.