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Марафон «10 энергичных лет» продолжат два творческих конкурса

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Красноярск
11:40 5 Мая 2022
энергетика, юбилей, конкурсы, творчество, гэс, сотрудники, дети
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В честь 10-летия пуска первых агрегатов на Богучанской ГЭС проводятся два творческих конкурса: в первом могут принять участие сотрудники и ветераны станции, во втором – школьники города Кодинска.  Станция отметит юбилей ввода в эксплуатацию первых агрегатов и начала производства электроэнергии в октябре 2022 года, этому событию посвящена юбилейная программа, сформированная при активном участии трудового коллектива. Творческие конкурсы дополнят спортивные, экологические, просветительские и культурные проекты, предусматривающие объединение усилий ветеранов строительства и современного поколения гидроэнергетиков. 

Участники конкурса «Моя судьба – Богучанская ГЭС» могут написать рассказ от первого лица о первом приезде на станцию или о наиболее памятном событии, связанном со строительством Богучанской ГЭС, чтобы представить его в номинации «День, который изменил мою жизнь».  Рассказы о самом важном для автора дне в жизни станции и ее коллектива будут собраны в номинации «Трудовой подвиг», а смешные случаи из жизни коллектива Богучанской ГЭС, байки и анекдоты – в номинации «Вспоминаю с улыбкой». Конкурс будет проводится с 1 мая по 30 июня, имена победителей назовут в начале июля 2022 года.

Школьники могут подготовить на конкурс «Наша гордость - Богучанская ГЭС» по одной работе в каждой из трех номинаций. Тем, кто выберет номинацию «Проза» необходимо написать рассказ о Богучанской ГЭС, участии семьи автора в строительстве станции и города Кодинска, роли станции в жизни города и его будущем. Для участия в номинации «Поэзия» нужно написать на те же темы стихотворение, а любители визуального искусства могут выступить в номинации «Фоторабота» и прислать жюри фотографию Богучанской ГЭС или объекта, построенного в городе Кодинске при участии станции. Работы принимаются с 1 июня по 15 сентября, подведение итогов и объявление победителей состоится 22 сентября 2022 года.

С полными текстами Положений о конкурсах можно ознакомиться на сайте АО «Богучанская ГЭС» в разделе «Пресс-центр» - «Проекты».

АО «Богучанская ГЭС» регулярно проводит творческие и технические конкурсы для школьников города Кодинска и Кежемского района. Традиционными стали конкурсы, приуроченные к дню энергетика, Всероссийской экологической акции #оБЕРЕГАй и фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Творческий конкурс для сотрудников станции проводится впервые.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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