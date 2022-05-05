«Единая Россия» окажет помощь пожарным службам и органам власти

В связи со сложной погодной обстановкой на большей части территорий Красноярского края введен особый противопожарный режим. Но ужесточение мер не останавливает жителей края. Причиной большинства природных пожаров остается человеческий фактор. Органы власти используют все возможные меры и механизмы для защиты территорий от огня. К этой задаче подключились и депутаты-единороссы всех уровней, а также партийные активисты. Депутаты от «Единой России» примут участие в проведении информационно-разъяснительной работы с жителями, в частности в подворовых обходах, разъяснительной работе с сельхозпроизводителями. Также партийцы и волонтёры создадут добровольческие группы по патрулированию мест массового отдыха жителей, оповещению жителей близлежащих домов в случае возгорания, сбору людей, которые могут принять участие в окапывании населенных пунктов.

Напомним, на территории Красноярского края введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить любые пожароопасные работы на территории населенных пунктов, в садовых и дачных обществах. Штрафы за нарушения составляют до 4000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. Кроме того, губернатор края Александр Усс поручил Правительству региона разработать механизм поощрения граждан, которые сообщают правоохранительным органам достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров или содействуют задержанию поджигателей.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»