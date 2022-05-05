5 мая
Красноярск
погода +15 °C
69.42
 
€ 72.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Единая Россия» окажет помощь пожарным службам и органам власти

Главная Общество
Красноярск
11:38 5 Мая 2022
пожары, помощь, депутаты, партии
версия для печати Ico_print

В связи со сложной погодной обстановкой на большей части территорий Красноярского края введен особый противопожарный режим. Но ужесточение мер не останавливает жителей края. Причиной большинства природных пожаров остается человеческий фактор. Органы власти используют все возможные меры и механизмы для защиты территорий от огня. К этой задаче подключились и депутаты-единороссы всех уровней, а также партийные активисты. Депутаты от «Единой России» примут участие в проведении информационно-разъяснительной работы с жителями, в частности в подворовых обходах, разъяснительной работе с сельхозпроизводителями. Также партийцы и волонтёры создадут добровольческие группы по патрулированию мест массового отдыха жителей, оповещению жителей близлежащих домов в случае возгорания, сбору людей, которые могут принять участие в окапывании населенных пунктов.

Напомним, на территории Красноярского края введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить любые пожароопасные работы на территории населенных пунктов, в садовых и дачных обществах. Штрафы за нарушения составляют до 4000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. Кроме того, губернатор края Александр Усс поручил Правительству региона разработать механизм поощрения граждан, которые сообщают правоохранительным органам достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров или содействуют задержанию поджигателей.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Качели-лодки не вернутся на Ярыгинскую набережную Красноярска

Качели-лодки не вернутся на Ярыгинскую набережную Красноярска

5 Мая 2022 г.
Аттракцион появился в прошлом году, но был убран из-за подтоплений
Новости Красноярска: Более 50 млн рублей получат учёные Красноярского края на реализацию 87 проектов

Более 50 млн рублей получат учёные Красноярского края на реализацию 87 проектов

5 Мая 2022 г.
Фонд поддержит 25 проектов юных техников-изобретателей
Новости Красноярска: В Мотыгинском районе главу посёлка подозревают в махинациях с квартирой

В Мотыгинском районе главу посёлка подозревают в махинациях с квартирой

5 Мая 2022 г.
Муниципальному бюджету причинён ущерб более 3,8 млн рублей
Новости Красноярска: 10 лесных пожаров потушили за сутки в Красноярском крае

10 лесных пожаров потушили за сутки в Красноярском крае

5 Мая 2022 г.
При тушении были задействованы 181 человек и 35 единиц спецтехники
Новости Красноярска: В Ачинске сгорел дом

В Ачинске сгорел дом

5 Мая 2022 г.
Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём
Новости Красноярска: В Центральном районе Красноярска с 6 мая откроют сезон уличной продажи цветов

В Центральном районе Красноярска с 6 мая откроют сезон уличной продажи цветов

5 Мая 2022 г.
Мероприятия будут проходить каждую пятницу до начала октября
Новости компаний
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

4 Мая 2022 г.
Жители домов возмутились цветам бордюр
Новости Красноярска: В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

2 Мая 2022 г.
Собран административный материал по ст. 20.4 КоАП РФ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

1 Мая 2022 г.
Ребёнок до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru