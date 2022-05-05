В Красноярске восстанавливают ограду Троицкого кладбища

Стартовал основной этап восстановления ограды Троицкого кладбища вдоль ул. Шахтеров. Подрядчики завозят материалы, проводят разметку и планировку, сообщили в администрации города Красноярска. Территорию для проведения основных работ оградили. Для удобства пешеходов на газоне обустроили деревянный тротуар-настил.

Работы должны завершиться до конца года.

Подрядная организация имеет лицензию на работу с объектами культурного наследия. При проведении работ будет использоваться историческая технология.

Воссоздавать ограду в прежнем виде будут с помощью сохранившегося исторического кирпича и специальных реставрационных материалов. Реставрационный кирпич изготовлен по размерам исторической кладке. Закупленные материалы обеспечат сохранность исторической достоверности. Кроме этого, они восполнят утраченные фрагменты и минимизирует следы вмешательства в структуру памятника.

Напомним, что протяжённость восстанавливаемой части – чуть больше 132 погонных метров.