В Богучанском районе изъяли небезопасное пиво

В пос. Хребтовая в магазине «Наташа» (ИП Куренко Н.А.) не соблюдались требования технических регламентов при продаже пива. В частности, отсутствовали сертификаты качества и не соблюдались условия хранения, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

С реализации специалисты ведомства сняли 70 бутылок пива. На виновника наложили штраф и выдали предписание об устранении нарушений.

В Роспотребнадзоре напоминают, что любой продукт может испортиться до окончания срока, если не соблюдать условия хранения, прописанные производителем.

Фото: © РИА Новости / Олег Золото