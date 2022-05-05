В двух посёлках Богучанского района начали вывозить мусор

В пос. Октябрьский и дер. Малеево начали вывозить мусор. Услугами регионального оператора в северной технологической зоне будут пользоваться ещё около 5 600 человек, сообщается на сайте правительства Красноярского края.



В поселениях установили контейнеры. В частности, 80 штук установили в Октябрьском, 8 – в Малеево.

— Теперь коммунальной услугой охвачено 18 населённых пунктов, где проживает более 40 тысяч человек. Теперь в Богучанском районе услугой регионального оператора пользуется 90 % населения. При этом в конце 2021 года эта услуга предоставлялась 77 % жителям, - рассказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

До конца 2025 года в Богучанском районе планируется построить полигон для захоронения ТКО, пока отходы перевозят в Кодинск.

Для усиления работы подвижного состава имеющегося автопарка региональный оператор закупил два мусоровоза. Один из автомобилей имеет кузов на 7 тонн и большую степень уплотнения, что позволяет увеличить объём перевозимых на полигон ТКО и сократить интервалы транспортировки.

Второй мусоровоз вместимостью до 20 тонн служит перегрузочным комплексом, а также он перевозит ТКО на полигон, заменяя при этом сразу несколько обычных мусоровозов.

Фото: © Красноярская рециклинговая компания