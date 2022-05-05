В Красноярском театре юного зрителя начался масштабный ремонт

Ремонт ТЮЗа проводится по национальному проекту «Культура» и завершится до конца октября.

Кстати, театр юного зрителя даже во время ремонта продолжает показывать спектакли на Большой сцене, в Букхолле, Арт-кафе и в зале Blackbox.

На преображение театра из федерального и краевого бюджетов будет выделено более 350 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

На данный момент ведутся работы в корпусе и на фасаде основного здания театра.

До конца октября должны преобразиться Малая сцена, фасад театра и интерьеры основного здания.

Отметим, что сейчас ТЮЗ готовит сразу три премьеры. До закрытия сезона здесь представят драмеди «Женитьба», семейную историю «Поход в Угри-Ла-Брек» и оперу для драматического театра «Жанна д`Арк».

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