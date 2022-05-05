В Канске продолжаются поиски двух утонувших школьниц.

Напомним, что 6 апреля две девочки 14 и 15 лет решили перейти реку Кан по льду. Им почти удалось дойти до берега, но лёд не выдержал, и они провалились. Спасатели обследовали реку помощью специального подводного комплекса, проверяли дно с помощью эхолотов и осматривали берега, но прилагаемые усилия пока не дали результатов.

«Совершено 4 водолазных спуска, обследовано 7,8 тыс. кв. метров дна реки (ниже по течению реки), с помощью эхолота обследовано 10 тыс. кв. метров. Визуально обследовано 104 км береговой линии», — говорится в сообщении краевого Агентства ГО и ЧС.

Поиски будут продолжены, заверили в ведомстве.

Фото: t.me/krasgochs