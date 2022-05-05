Ко Дню Победы РУСАЛ увеличит выплаты ветеранам

Ко Дню победы Компания повысила пенсии и выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и труженикам тыла. Забота о ветеранах является частью социальной политики компании, принципы которой определил ещё основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Каждый год РУСАЛ с особым уважением и благодарностью чествует своих ветеранов, тех, кто прошел тяжелые испытания на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Одним из таких символов благодарности стало увеличение в 1,5 раза ежемесячных пенсий ветеранам войны, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей. Также будет увеличена на 30% единоразовая выплата ко Дню победы труженикам тыла. С мая ежемесячная пенсия ветеранам будет составлять 15000 рублей, ежемесячная выплата жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей увеличится с 9000 до 14000 рублей. Труженики тыла получат к 9 мая по 8500 рублей.

– Мы желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам! Сколько бы ни прошло лет, ваша доблесть, стойкость и мужество всегда будут служить для нас жизненным ориентиром, – прокомментировал Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ.