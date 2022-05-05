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Глава Красноярского края Александр Усс отчитался о доходах за 2021 год

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Красноярск
09:37 5 Мая 2022
доход, губернатор, красноярск
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Глава Красноярского края Александр Усс отчитался о доходах за 2021 год. Данные опубликованы на сайте правительства.

Согласно им, в прошлом году губернатор заработал 19,29 млн рублей., что на треть меньше чем в 2020 году. Напомним, что тогда глава региона заработал около 30,17 млн рублей. 

В собственности Александра Усса находятся два жилых дома, четыре дачи, столько же земельных участков, одно хозсооружение и нежилое здание, а также внедорожник Range Rover Land Rover.

Супруга Александра Усса Людмила заработала в 2021 году 20,6 млн рублей. У неё в собственности – две квартиры, жилой дом, три земельных участка, гараж, гараж-бокс, два парковочных места, три нежилых помещения, нежилое здание и баня. Также её принадлежит автомобиль Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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