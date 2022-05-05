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В Красноярском крае начали высаживать саженцы хвойных деревьев

Главная Общество
Красноярск
09:54 5 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, лес, посадка
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В этом году работы по лесовосстановлению начали на две недели раньше, чем обычно. Это связано с тем, что снега было мало, тёплая погода помогла почве быстрее прогреться. Первыми к посадкам хвойных саженцев приступили специалисты Емельяновского, Сухобузимского, Минусинского и Ермаковского лесничеств, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В Красноярском крае начали высаживать саженцы хвойных деревьев

Лесовосстановление проводят по национальному проекту «Экология». К 2024 году в регионе запланировано восстанавливать 100 % вырубленных и погибших лесов. Сеянцы выращивают в питомниках – ежегодно до 30 млн штук. Это позволяет обеспечивать качественным посадочным материалом не только краевые лесничества, но и соседние регионы.

К примеру, на территории Сухобузимского лесничества в этом году высадят 200 тысяч сеянцев.

— Процесс искусственного лесовосстановления непростой. Осенью проводим работы по подготовке почвы. Весной приступаем к посадкам лесных культур. Потом в течение пяти лет будем ухаживать за молодыми деревьями, - рассказал руководитель лесничества Константин Герасимов.

Всего в этом году в Красноярском крае высадят почти 15 млн сеянцев с открытой и закрытой корневой системой.

— Ежегодно мы увеличиваем объёмы восстановления лесов. За последние три года этот показатель вырос в 1,5 раза. По площадям – это более 100 тысяч гектаров. Достичь таких результатов удалось благодаря поддержке Александра Усса. По поручению губернатора на эти цели выделяются значительные объёмы финансирования. За последние годы нам удалось укрепить материально-техническую базу лесничеств. В частности, благодаря нацпроекту поступило 138 единиц лесохозяйственной техники и оборудования. Радует, что в восстановлении лесов принимают участие лесопользователи и жители, - отметил Алексей Панов, министр лесного хозяйства края.

Фото: © krskstate.ru 

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