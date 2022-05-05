В мае в Красноярске ожидаются снег и грозы

В мае жителей Красноярска ждут ночные заморозки и дневная жара. Об этом рассказал синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов на пресс-конференции в «КП-Красноярск».

Температура мая ожидается выше нормы на 1,5 градуса.

Начало мая в Красноярске тёплое, затем температуры будут выше нормы, в конце месяца - ниже нормы.

5-6 мая ночные температуры воздуха — от -1-3° С до +3-5°. Днём 5 мая — +14-16° С. 6 мая — +19-21° С.

7 мая днём в городе ожидается небольшой дождь, температура +13-15° С. Ночью — +8-10° С. Возможны порывы ветра до 22 м/с. Ситуация будет близка к штормовой.

После 7 мая в каких-то районах возможен град и гроза.

8 мая температура воздуха резко понизится, пойдёт мокрый снег. Ночью около +2° С, днём — +3-5° С.

9 мая ночью до -2° С, а днём +5-7° С.

10 мая дневная температура воздуха - около +13° С.

В целом же возможны значительные повышения температуры до +28° С, в ночные часы понижение – до -2-3° С.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков