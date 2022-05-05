В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 25 апреля по 3 мая, за это время на телефон горячей линии ведомства поступил 51 звонок. Как сообщается на сайте правительства региона, передвижная эколаборатория выезжала 33 раза, специалистами было отобрано 837 проб атмосферного воздуха. По результатам зафиксированы превышения по бенз(а)пирену, оксиду углерода, этилбензолу и формальдегиду.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено более 75 тыс отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ составляет 0,05 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по взвешенным частицам (до 2,5 мкм), формальдегиду и бенз(а)пирену, гидрохлориду, гидрофториду, сероводороду, аммиаку.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив