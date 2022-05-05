На маршрутах Красноярской агломерации внедрят интеллектуальную транспортную систему

В Красноярске и на дорогах агломерации за три года установят 420 умных устройств. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Торги уже объявлены, окончатся они 12 мая. Начальная цена контракта – 432 млн рублей.

Порядка 135 млн рублей получил Красноярск в прошлом году на развитие интеллектуальной транспортной системы. В рамках внедрения в Красноярске второго этапа ИТС на въездах в город появились информационные табло и сеть детекторов транспорта (481 штука), также в городе подключили 15 дорожных метеостанций.

До конца года в центре мониторинга Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города появится несколько новых модулей для управления ИТС. А также современное серверное оборудование и видеостена.

— Смарт-устройства, буквально, окружат агломерацию Красноярска. ИТС объединит дороги, светофоры, камеры фотовидеофиксации. А также пункты весового контроля, метеостанции и участников движения, - рассказал Константин Димитров – министр транспорта Красноярского края.

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