Красноярские полицейские рассказали о службе в Чечне

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий пообщался с командиром и личным составом сводного отряда полиции, которые два месяца несут службу в Итум-Калинском районе Чеченской Республики. Шесть сотрудников уже успели проявить себя. Речицкий наградил троих из них Почётными грамотами, остальным объявил благодарность. Начальник краевого МВД подчеркнул, что информация о работе откомандированных полицейских поступает к нему каждый день, но ему важно услышать из первых уст о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться.

В ходе общения по видеосвязи один из полицейских рассказал, что накануне у него родилась дочь. При этом новоявленный отец не захотел брать временный отпуск, заверив, что у отряда есть все возможности для поддержания связи с родными и близкими. Завершая общение, Александр Речицкий поблагодарил бойцов отряда за службу в большом удалении от родных мест, а также призвал их с честью нести «высокую репутацию полицейских из нашего региона».

Напомним, что в командировку бойцы отправились на полгода. В обеспечении порядка в Северо-Кавказском регионе сотрудники ГУ МВД по Красноярскому краю принимают участие с 1994 года.

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