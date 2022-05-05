Красноярский техникум заказал алкоголь для учёбы

Красноярский техникум индустрии гостеприимства и сервиса решил закупить 140 бутылок дорогого импортного и российского алкоголя, сообщает “КП-Красноярск”. Контракт можно увидеть на портале госзакупок.

Техникум закупил 37 бутылок вина, 26 - виски, 38 - шампанского, 10 - водки, 4 - ликёра, 2 – коньяка и 1 бренди. Продукция произведена в Ирландии, Армении, Бразилии и Великобритании.

Кроме этого, заказано 25 бутылок напитков, которые обозначили, как «прочие».

Сумма закупки - порядка 95 тысяч рублей. С кем заключён договор – неизвестно.

Директор техникума Ирина Берилло рассказала “КП-Красноярск”, что закупленный алкоголь используется в учебных целях. Техникум готовит барменов и официантов, которые в своей работе регулярно сталкиваются с алкогольными напитками. Это элементарно входит в учебную программу. Также 9 лет образовательное учреждение участвует в программе WorldSkills, где профессионалы соревнуются в мастерстве создания напитков.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев