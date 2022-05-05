5 мая перекроют центр Красноярска из-за репетиции Дня Победы

5 мая будет перекрыто движение автомобилей в центре Красноярска из-за репетиции шествия в честь Дня Победы. Об этом горожан предупредили в мэрии.

Движение остановят на следующих участках дороги:

по ул. Карла Маркса (от ул. Робеспьера до ул. Перенсона);

по проезду вдоль здания краевой библиотеки и РЖД (от пр. Мира до ул. Карла Маркса);

по ул. Декабристов (от пр. Мира до ул. Бограда);

по ул. Горького (от пр. Мира до ул. Карла Маркса);

по ул. Дзержинского (от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого);

по ул. Диктатуры Пролетариата (от ул. Урицкого до пр. Мира);

по ул. Кирова (от ул. Урицкого до пр. Мира).

На этих участках временно запретят остановку и стоянку транспорта. Также будет закрыт въезд на парковку у площади Революции.

Ограничения будут действовать 5 мая с 17:00 до 23:00 часов.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский