5 мая
Красноярск
погода -1 °C
69.42
 
€ 72.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

5 мая перекроют центр Красноярска из-за репетиции Дня Победы

Главная Общество
Красноярск
08:40 5 Мая 2022
общество, красноярск, день, победа
версия для печати Ico_print

5 мая будет перекрыто движение автомобилей в центре Красноярска из-за репетиции шествия в честь Дня Победы. Об этом горожан предупредили в мэрии.

Движение остановят на следующих участках дороги:

по ул. Карла Маркса (от ул. Робеспьера до ул. Перенсона);

по проезду вдоль здания краевой библиотеки и РЖД (от пр. Мира до ул. Карла Маркса);

по ул. Декабристов (от пр. Мира до ул. Бограда);

по ул. Горького (от пр. Мира до ул. Карла Маркса);

по ул. Дзержинского (от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого);

по ул. Диктатуры Пролетариата (от ул. Урицкого до пр. Мира);

по ул. Кирова (от ул. Урицкого до пр. Мира).

На этих участках временно запретят остановку и стоянку транспорта. Также будет закрыт въезд на парковку у площади Революции.

Ограничения будут действовать 5 мая с 17:00 до 23:00 часов.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Омичи проведут майские праздники без спиртного

Омичи проведут майские праздники без спиртного

5 Мая 2022 г.
Данная мера связана с празднованием Дня Победы
Новости Красноярска: Жителям Бурятии раздают кур-несушек

Жителям Бурятии раздают кур-несушек

4 Мая 2022 г.
За одну курочку новым владельцам придётся заплатить 30 рублей
Новости Красноярска: В Красноярске в Ветлужанке появится большой парк отдыха

В Красноярске в Ветлужанке появится большой парк отдыха

4 Мая 2022 г.
Работы должны завершится к июню
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 76 человек

В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 76 человек

4 Мая 2022 г.
Погибли 3 человека
Новости Красноярска: В Красноярске волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки

В Красноярске волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки

4 Мая 2022 г.
От красноярской школы №45 в акции участвуют 16 учеников от 11 до 16 лет
Новости Красноярска: Томские учёные разработали 3D-принтер для экспериментов на МКС

Томские учёные разработали 3D-принтер для экспериментов на МКС

4 Мая 2022 г.
3D-принтер планируется доставить в июне
Новости компаний
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

4 Мая 2022 г.
Жители домов возмутились цветам бордюр
Новости Красноярска: В Красноярском крае загорелось кладбище

В Красноярском крае загорелось кладбище

1 Мая 2022 г.
Будет проведена опашка территории вдоль лесного массива
Новости Красноярска: В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

1 Мая 2022 г.
Ребёнок до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru