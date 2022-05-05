Омичи проведут майские праздники без спиртного

С 7 по 9 мая в Омске ограничат продажу алкогольных напитков.



Данная мера связана с празднованием Дня Победы.



Запрет будет распространяться на территории, где проведут торжественные мероприятия, сообщает мэрия Омска.

7 мая — ограничат продажу на территории Омской крепости, там с 15 до 18 часов пройдет историко-музыкальный фестиваль «Вальс Победы».

8 мая — во время проведения спортивных соревнований, в период с 12:30 до 19:00, ограничение коснется площади Победы и улицы Ленина.

9 мая — ограничения на продажу алкоголя обязаны соблюдать на территории Омской крепости, парка им. 30-летия Победы, Соборной площади, улицы Ленина, Ленинградской площади, Иртышской набережной, мемориала «Слава Героям» (бульвар Победы), набережной Тухачевского, парка «Советский», сквера «Первокирпичный» (это на улице Краснознаменная, дом 25/1) и площади перед дворцом культуры имени В.Е. Часницкого» (микрорайон «Крутая Горка», улица Российская, дом 10).

Запреты вступают в силу за два часа до начала события и действуют два часа после его окончания.

Фото: Омск live