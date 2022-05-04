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Жителям Бурятии раздают кур-несушек

Главная Общество
Красноярск
21:58 4 Мая 2022
бурятия, сельское хозяйство
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Жителям Бурятии начали раздавать кур-несушек в рамках мер поддержки частных подворий в условиях санкций. Программу разработали в республиканском штабе по экономике. 

«Минсельхозом Бурятии распределены квоты на каждый из районов, расчёт производился из общей численности населения муниципального образования. У каждого из районов свой день вывоза, когда представители местных администраций организовано забирают кур-несушек», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

Так, за одну курочку новым владельцам придётся заплатить 30 рублей. Рыночная стоимость одной птицы – 280 рублей. Всего планируется раздать 20 тыс. несушек.

Фото: © РИА Новости / Наталья Горшкова

 
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