В Красноярске в Ветлужанке появится большой парк отдыха

В Красноярске появится новый большой парк отдыха. Как рассказали в городской администрации, общественное пространство появится рядом с парком «Прищепка» в микрорайоне Ветлужанка. Работы по возведению уже вошли в завершающую фазу. Сегодня строительную площадку посетил глава города Сергей Ерёмин, сообщают Gornovosti.

«Ещё три года назад я посмотрел на этот участок, это было разорванное в лохмотья одеяло. Мы максимально объединили все участки и сейчас это почти 25 га. В перспективе смотрим, чтобы присоединить и другие территории. Я хочу, чтобы здесь появился новый семейный парк», — рассказал Сергей Ерёмин.

В парке будет пляж, детские и взрослые бассейны, аттракционы, зона для праздничных мероприятий. Ландшафт создадут с учётом современных тенденций в дизайне. Рядом с парком обустроят парковку и расширят проезжую часть. По словам директора парка флоры и фауны «Роев Ручей» Андрея Горбаня, открыть пространство должны в начале июня.

«Стараемся успеть к 1 июня, но очень много зависит и от погоды. Если пойдут дожди, то технике будет работать тяжелее. Но в любом случае числу к 10 числу закончим точно. Два бассейна уже готовы, также нужно выложить дорожки и сделать газоны», – сообщил он.

Рыночную стоимость строительства оценили в 80 млн рублей. Около 50 млн поступят из бюджета города. Кроме того, вложиться в развитии территории готовы и частные инвесторы.

Сколько будет стоить посещение парка, пока не известно. Андрей Горбань уточнил, что цены будут гибкие, для некоторых посетителей предусмотрят скидки.

Фото: © Дмитрий Шабалин / Gornovosti