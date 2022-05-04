4 мая
Красноярск
погода +8 °C
69.42
 
€ 72.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске в Ветлужанке появится большой парк отдыха

Главная Общество
Красноярск
19:00 4 Мая 2022
красноярск, парк, строительство
версия для печати Ico_print

В Красноярске появится новый большой парк отдыха. Как рассказали в городской администрации, общественное пространство появится рядом с парком «Прищепка» в микрорайоне Ветлужанка. Работы по возведению уже вошли в завершающую фазу. Сегодня строительную площадку посетил глава города Сергей Ерёмин, сообщают Gornovosti.

«Ещё три года назад я посмотрел на этот участок, это было разорванное в лохмотья одеяло. Мы максимально объединили все участки и сейчас это почти 25 га. В перспективе смотрим, чтобы присоединить и другие территории. Я хочу, чтобы здесь появился новый семейный парк», — рассказал Сергей Ерёмин.

В парке будет пляж, детские и взрослые бассейны, аттракционы, зона для праздничных мероприятий. Ландшафт создадут с учётом современных тенденций в дизайне. Рядом с парком обустроят парковку и расширят проезжую часть. По словам директора парка флоры и фауны «Роев Ручей» Андрея Горбаня, открыть пространство должны в начале июня.

«Стараемся успеть к 1 июня, но очень много зависит и от погоды. Если пойдут дожди, то технике будет работать тяжелее. Но в любом случае числу к 10 числу закончим точно. Два бассейна уже готовы, также нужно выложить дорожки и сделать газоны», – сообщил он.

Рыночную стоимость строительства оценили в 80 млн рублей. Около 50 млн поступят из бюджета города. Кроме того, вложиться в развитии территории готовы и частные инвесторы.

Сколько будет стоить посещение парка, пока не известно. Андрей Горбань уточнил, что цены будут гибкие, для некоторых посетителей предусмотрят скидки.

Фото: © Дмитрий Шабалин / Gornovosti

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 76 человек

В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 76 человек

4 Мая 2022 г.
Погибли 3 человека
Новости Красноярска: В Красноярске волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки

В Красноярске волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки

4 Мая 2022 г.
От красноярской школы №45 в акции участвуют 16 учеников от 11 до 16 лет
Новости Красноярска: Томские учёные разработали 3D-принтер для экспериментов на МКС

Томские учёные разработали 3D-принтер для экспериментов на МКС

4 Мая 2022 г.
3D-принтер планируется доставить в июне
Новости Красноярска: В первые выходные мая с кладбищ Красноярска вывезли 1,5 тысячи куб. мусора

В первые выходные мая с кладбищ Красноярска вывезли 1,5 тысячи куб. мусора

4 Мая 2022 г.
Приводить в порядок городские погосты будут до начала июня
Новости Красноярска: Лестница-рекордсмен на Торгашинском хребте будет закрыта на ремонт

Лестница-рекордсмен на Торгашинском хребте будет закрыта на ремонт

4 Мая 2022 г.
Самую длинную лестницу России открыли 1 декабря 2021 года
Новости Красноярска: Красноярский Музыкальный театр предлагает провести майские праздники вместе

Красноярский Музыкальный театр предлагает провести майские праздники вместе

4 Мая 2022 г.
«Радио Победы» будет работать в фойе театра перед каждым спектаклем
Новости компаний
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

В Красноярске УК пришлось перекрасить жёлто-синие бордюры

4 Мая 2022 г.
Жители домов возмутились цветам бордюр
Новости Красноярска: В Красноярске фотограф показал строительство развязки на Чкалова

В Красноярске фотограф показал строительство развязки на Чкалова

29 Апреля 2022 г.
Она должна связать студгородок с Николаевкой
Новости Красноярска: В Мариуполе под минометным обстрелом погибла уроженка Железногорска

В Мариуполе под минометным обстрелом погибла уроженка Железногорска

4 Мая 2022 г.
5 мая Валентине бы исполнилось 28 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru