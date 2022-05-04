В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 76 человек

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 4 марта – 76. За всё время пандемии в регионе выявлено 364 348 случаев заражения.

Госпитализировано за сутки – 24, вылечили 131 человека за сутки. Погибли 3 человека (10 784 умерших за всё время).

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков