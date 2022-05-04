В Красноярске волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки

Красноярский край присоединился к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Волонтёры уже начали раздавать главный символ Дня Победы всем желающим. В дополнение к нему жителям рассказывают об истории символа. Так, от красноярской школы №45 в акции участвуют 16 учеников от 11 до 16 лет. С 29 апреля школьники раздали уже более 1,6 тыс. ленточек.

«В этом году в школе много желающих стать волонтёрами. Мы получили от Дома офицеров более трёх тысяч ленточек и половину уже раздали. Но главное то, что все люди с радостью участвуют в этой акции, сами подходят к школьникам на улицах и просят повязать эту ленточку», – рассказала руководитель отряда "Святогор" школы №45 Мария Мурамцева.

Отметим, что акция «Георгиевская ленточка» проходит в рамках нацпроекта «Образование».

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив