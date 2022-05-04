Томские учёные разработали 3D-принтер для экспериментов на МКС

РКК «Энергия» им. С.П. Королева, Томский политехнический университет и Томский государственный университет разработали 3D-принтер для работы на Международной космической станции, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

На принтере из термопластичных полимеров методом послойного наложения расплавленной полимерной нити (филамента) будут печататься образцы и детали. Они в большом количестве используются на борту станции.

— Технология позволит космонавтам изготавливать, к примеру, крышки для электроразъёмов, лопатки для исследований. А также гаечные ключи, крепёжные изделия, необходимые для работы на МКС, - рассказал Иван Кузьменко, доцент кафедры радиофизики Томского г осударственного университета.

Полученные образцы 3D-печати вернут на Землю для исследования механических характеристик изделий, что позволит всесторонне исследовать влияние микрогравитации на 3D-печать.

Первым работать с 3D-принтером предстоит экипажу экспедиции МКС-67 (космонавтам Роскосмоса Олегу Артемьеву, Денису Матвееву и Сергею Корсакову). На российский сегмент МКС на корабле «Прогресс МС-20» 3D-принтер планируется доставить в июне. В скором времени аппарат может войти в состав штатного оборудования станции.

Отработка аддитивных технологий на станции откроет для отечественной космонавтики новые возможности использования 3D-печати в будущем. В лунных экспедициях космонавты уже не будут зависеть от доставки необходимых узлов и конструкций на транспортных кораблях с Земли. Они смогут распечатать их в космосе, что позволит выйти на новый уровень выполнения разного рода задач.

Фото: © roscosmos.ru