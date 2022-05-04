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Лестница-рекордсмен на Торгашинском хребте будет закрыта на ремонт

Главная Общество
Красноярск
15:51 4 Мая 2022
благоустройство, в красноярском крае, в россии, общество, красноярск, туризм
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По информации Туристского информационного центра Красноярского края, лестницу на Торгашинском хребте рядом с Красноярском закроют на профилактические работы в середине мая.

Дату закрытия объекта на ремонт определили с 11 по 26 мая, сообщает Gornovosti.

По информации ТИЦ, планируется отремонтировать отколотые поручни, обработать от коррозии металлоконструкции, заменить испорченные светодиодные ленты, а после открыть объект для посещения.

Напомним, что самую длинную лестницу России открыли 1 декабря 2021 года. Длина конструкции составляет 1 100 метров, а ступеней в лестнице 1 683.

Фото: Александр Жуковец

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