Лестница-рекордсмен на Торгашинском хребте будет закрыта на ремонт

По информации Туристского информационного центра Красноярского края, лестницу на Торгашинском хребте рядом с Красноярском закроют на профилактические работы в середине мая.

Дату закрытия объекта на ремонт определили с 11 по 26 мая, сообщает Gornovosti.

По информации ТИЦ, планируется отремонтировать отколотые поручни, обработать от коррозии металлоконструкции, заменить испорченные светодиодные ленты, а после открыть объект для посещения.

Напомним, что самую длинную лестницу России открыли 1 декабря 2021 года. Длина конструкции составляет 1 100 метров, а ступеней в лестнице 1 683.

Фото: Александр Жуковец