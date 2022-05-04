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В первые выходные мая с кладбищ Красноярска вывезли 1,5 тысячи куб. мусора

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Красноярск
15:55 4 Мая 2022
красноярск, кладбища, уборка
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В первые выходные мая с городских кладбищ вывезли 1,5 тысячи куб. мусора.

Напомним, что каждый год в эти дни горожане традиционно посещают могилы родных, чтобы привести их в порядок к Родительскому дню. В этот период на все красноярские кладбища подвозят воду, а на самых больших погостах установили дополнительные туалетные кабины. Приводить в порядок красноярские погосты после массовых посещений горожан будут до начала июня.

«Чтобы максимально эффективно и оперативно привести погосты в порядок, избежать возгорания сухой травы и старых венков, настоятельно просим горожан выносить весь мусор на организованные для этого площадки, к которым может подъехать специализированная техника», — призвали в мэрии.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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