4 мая
Красноярск
погода +11 °C
71.02
 
€ 74.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В голосовании за благоустройство в 2023 году лидирует сквер в Северном

Главная Общество
Красноярск
15:27 4 Мая 2022
красноярск, благоустройство
версия для печати Ico_print

Сквер в красноярском микрорайоне Северный лидирует в голосовании за благоустройство. Пространство на месте бывшего Казачьего рынка набрало почти 9,5 тысячи голосов.

На втором месте «Цветочный квартал» в Центральном районе, который получил более 6,4 тысячи голосов. Замыкает тройку набережная реки Кача, которая набрала почти 5,5 тысячи голосов.

Напомним, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» жители могут сами выбирать проекты, которые должны быть благоустроены в 2023 году. На голосование вынесены общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, а также конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе ранее. Голосование продолжится до 30 мая. 

Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» или через приложение волонтёров, которые будут работать в общественных местах всех муниципалитетов-участников. 

Фото: © admkrsk.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 76 человек

В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 76 человек

4 Мая 2022 г.
Погибли 3 человека
Новости Красноярска: В Красноярске волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки

В Красноярске волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки

4 Мая 2022 г.
От красноярской школы №45 в акции участвуют 16 учеников от 11 до 16 лет
Новости Красноярска: Томские учёные разработали 3D-принтер для экспериментов на МКС

Томские учёные разработали 3D-принтер для экспериментов на МКС

4 Мая 2022 г.
3D-принтер планируется доставить в июне
Новости Красноярска: В первые выходные мая с кладбищ Красноярска вывезли 1,5 тысячи куб. мусора

В первые выходные мая с кладбищ Красноярска вывезли 1,5 тысячи куб. мусора

4 Мая 2022 г.
Приводить в порядок городские погосты будут до начала июня
Новости Красноярска: Лестница-рекордсмен на Торгашинском хребте будет закрыта на ремонт

Лестница-рекордсмен на Торгашинском хребте будет закрыта на ремонт

4 Мая 2022 г.
Самую длинную лестницу России открыли 1 декабря 2021 года
Новости Красноярска: Красноярский Музыкальный театр предлагает провести майские праздники вместе

Красноярский Музыкальный театр предлагает провести майские праздники вместе

4 Мая 2022 г.
«Радио Победы» будет работать в фойе театра перед каждым спектаклем
Новости компаний
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае на борту разбившегося самолёта находились два священника

В Красноярском крае на борту разбившегося самолёта находились два священника

1 Мая 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ
Новости Красноярска: В Мариуполе под минометным обстрелом погибла уроженка Железногорска

В Мариуполе под минометным обстрелом погибла уроженка Железногорска

4 Мая 2022 г.
5 мая Валентине бы исполнилось 28 лет
Новости Красноярска: В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

2 Мая 2022 г.
Собран административный материал по ст. 20.4 КоАП РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru