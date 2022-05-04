В голосовании за благоустройство в 2023 году лидирует сквер в Северном

Сквер в красноярском микрорайоне Северный лидирует в голосовании за благоустройство. Пространство на месте бывшего Казачьего рынка набрало почти 9,5 тысячи голосов.

На втором месте «Цветочный квартал» в Центральном районе, который получил более 6,4 тысячи голосов. Замыкает тройку набережная реки Кача, которая набрала почти 5,5 тысячи голосов.

Напомним, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» жители могут сами выбирать проекты, которые должны быть благоустроены в 2023 году. На голосование вынесены общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, а также конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе ранее. Голосование продолжится до 30 мая.

Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» или через приложение волонтёров, которые будут работать в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Фото: © admkrsk.ru