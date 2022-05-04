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Красноярский Музыкальный театр предлагает провести майские праздники вместе

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Красноярск
15:31 4 Мая 2022
праздник, победа, театр, красноярск, общество, афиша
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9 Мая - священный день, когда все вспоминают подвиги дедов и прадедов, освободивших российскую землю от немецко-фашистских захватчиков.

Самый Музыкальный приглашает провести праздник в театре:

5 и 6 мая в театре состоится театрализованный концерт «Ленинград – город живых!». Постановка Василия Селюкова.

6 и 7 мая в театре запланирована музыкально-литературная композиция «На войне как на войне» Юрия Цехановского. По мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин». Режиссёр-постановщик задумал историю так, чтобы у зрителя была возможность ощутить себя участником военных событий.

Красноярский Музыкальный театр предлагает провести майские праздники вместе
В атмосферу военных дней поможет окунуться «Радио Победы», которое будет работать в фойе музыкального театра перед каждым спектаклем.

Оплатить билеты на спектакли можно «Пушкинской картой».

А здесь вы можете купить билеты.

Фото: Красноярский Музыкальный театр 

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