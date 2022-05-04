Красноярский Музыкальный театр предлагает провести майские праздники вместе

9 Мая - священный день, когда все вспоминают подвиги дедов и прадедов, освободивших российскую землю от немецко-фашистских захватчиков.
Самый Музыкальный приглашает провести праздник в театре:
5 и 6 мая в театре состоится театрализованный концерт «Ленинград – город живых!». Постановка Василия Селюкова.
6 и 7 мая в театре запланирована музыкально-литературная композиция «На войне как на войне» Юрия Цехановского. По мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин». Режиссёр-постановщик задумал историю так, чтобы у зрителя была возможность ощутить себя участником военных событий.
Оплатить билеты на спектакли можно «Пушкинской картой».
А здесь вы можете купить билеты.
Фото: Красноярский Музыкальный театр