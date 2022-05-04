В Красноярске 368 человек пожаловались на присасывание клещей

На территории края продолжает нарастать активность природного очага клещевых инфекций.

За прошедшие выходные дни 368 человек обратились в медицинские организации Красноярска с жалобами на присасывание клещей, сообщает глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале. И это только пострадавшие, имеющие контакт с клещами в окрестностях краевого центра.

Напоминаем, что клещей нет лишь в четырёх северных территориях Красноярского края (Таймырский и Северо-Енисейский районы, Эвенкийский муниципальный район, Норильск).

Территории с высоким риском заражения: Дивногорск, Красноярск, Ачинск, Емельяновский, Ирбейский, Большемуртинский, Каратузский, Ачинский, Козульский, Тюхтетский, Большеулуйский, Манский, Ермаковский, Партизанский, Казачинский, Бирилюсский, Нижнеингашский, Пировский, Идринский, Сухобузимский районы.

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