4 мая
Красноярск
погода +11 °C
71.02
 
€ 74.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске 368 человек пожаловались на присасывание клещей

Главная Общество
Красноярск
15:15 4 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, клещи
версия для печати Ico_print

На территории края продолжает нарастать активность природного очага клещевых инфекций.

За прошедшие выходные дни 368 человек обратились в медицинские организации Красноярска с жалобами на присасывание клещей, сообщает глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале. И это только пострадавшие, имеющие контакт с клещами в окрестностях краевого центра.

Напоминаем, что клещей нет лишь в четырёх северных территориях Красноярского края (Таймырский и Северо-Енисейский районы, Эвенкийский муниципальный район, Норильск).

Территории с высоким риском заражения: Дивногорск, Красноярск, Ачинск, Емельяновский, Ирбейский, Большемуртинский, Каратузский, Ачинский, Козульский, Тюхтетский, Большеулуйский, Манский, Ермаковский, Партизанский, Казачинский, Бирилюсский, Нижнеингашский, Пировский, Идринский, Сухобузимский районы.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 76 человек

В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 76 человек

4 Мая 2022 г.
Погибли 3 человека
Новости Красноярска: В Красноярске волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки

В Красноярске волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки

4 Мая 2022 г.
От красноярской школы №45 в акции участвуют 16 учеников от 11 до 16 лет
Новости Красноярска: Томские учёные разработали 3D-принтер для экспериментов на МКС

Томские учёные разработали 3D-принтер для экспериментов на МКС

4 Мая 2022 г.
3D-принтер планируется доставить в июне
Новости Красноярска: В первые выходные мая с кладбищ Красноярска вывезли 1,5 тысячи куб. мусора

В первые выходные мая с кладбищ Красноярска вывезли 1,5 тысячи куб. мусора

4 Мая 2022 г.
Приводить в порядок городские погосты будут до начала июня
Новости Красноярска: Лестница-рекордсмен на Торгашинском хребте будет закрыта на ремонт

Лестница-рекордсмен на Торгашинском хребте будет закрыта на ремонт

4 Мая 2022 г.
Самую длинную лестницу России открыли 1 декабря 2021 года
Новости Красноярска: Красноярский Музыкальный театр предлагает провести майские праздники вместе

Красноярский Музыкальный театр предлагает провести майские праздники вместе

4 Мая 2022 г.
«Радио Победы» будет работать в фойе театра перед каждым спектаклем
Новости компаний
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

Причиной крушения самолёта Cessna под Красноярском могла стать ошибка пилота

3 Мая 2022 г.
На борту находились 2 человека
Новости Красноярска: В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

1 Мая 2022 г.
Ребёнок до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении
Новости Красноярска: В Красноярске фотограф показал строительство развязки на Чкалова

В Красноярске фотограф показал строительство развязки на Чкалова

29 Апреля 2022 г.
Она должна связать студгородок с Николаевкой
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru