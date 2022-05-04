В Красноярском крае выследившим виновников лесных пожаров будут выплачивать вознаграждение

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству разработать механизм поощрения людей, которые сообщают правоохранительным органам достоверную информацию о виновных в возникновении природных пожаров или содействуют задержанию поджигателей. Об этом рассказали на сайте правительства Красноярского края.

Постановление будет подписано на этой неделе.

— Несмотря на ужесточение ответственности, причиной большинства природных пожаров по-прежнему являются люди. Мы обязаны использовать все возможные и эффективные механизмы защиты территории от огня, в том числе от палов травы. Будем поощрять бдительных жителей, которые помогут в выявлении преднамеренных поджогов, - рассказал председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение требований составляют до 4 000 рублей для граждан и до 400 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев виновному может грозить и уголовная ответственность.

Напомним, за прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 14 лесных пожаров на площади 321 тыс га в Нижнеингашском, Абанском, Канском, Ермаковском, Рыбинском, Иланском, Березовском, Манском, Каратузском районах. При тушении были задействованы 196 человек и 23 единицы спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 10 воздушных судов.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ