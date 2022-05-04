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В ГИБДД Красноярска отчитались об итогах работы в первые майские выходные

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Красноярск
13:13 4 Мая 2022
красноярск, гибдд
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В ГИБДД Красноярска отчитались об итогах работы в первые майские выходные. Так, в период с 1 по 3 мая на территории краевой столицы и Дивногорска было пресечено 845 различных нарушений ПДД, а также произошло 100 ДТП, в которых погиб один человек, а ещё семь получили различные травмы.

Кроме того, было поймано более 40 нетрезвых водителей, 6 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно и теперь могут получить уголовное наказание. Также 36 водителей получат штрафы за езду без прав, 41 водитель за перевозку детей без специального кресла, 177 автолюбителей получили штрафы за непристёгнутый ремень безопасности, а 169 заплатят за чрезмерную тонировку.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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