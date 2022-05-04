В Красноярском крае школьники и студенты украшают окна ко Дню Победы

В Красноярском крае продолжается Всероссийская акция «Окна Победы», сообщают в региональном правительстве.

Акция предусматривает украшение окон домов и учреждений рисунками, плакатами, наклейками или аппликациями с символикой Дня Победы.

Участие принимают школьники и студенты. Они таким образом выражают благодарность всем, кто сделал возможным мирное небо над головой.

К акции может присоединиться любой, достаточно разместить фотографии украшенных окон с символикой праздника в социальных сетях с хештегами акции #ОКНА_ПОБЕДЫ и словами благодарности героям. Всероссийская акция продлится до 10 мая.

Фото: © пресс-служба министерства образования Красноярского края