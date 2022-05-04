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В Красноярске приставы взыскали с бывшего директора юридического института 1 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
12:45 4 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
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Красноярские судебные приставы в качестве материального ущерба, причинённого преступлением, с бывшего директора юридического института одного из вузов взыскали более миллиона рублей.

43-летняя директор решила воспользоваться служебным положением и получить незаконную прибыль. Она трудоустроила в институт своих знакомых, однако они лишь фактически числились на должностях. Зарплату за них два года получала директор. Всего женщина незаконно присвоила около одного миллиона рублей, сообщили в пресс службе ГУ ФССП по Красноярскому краю.

Суд признал её виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Исполнением решения суда в части взыскания компенсации материального ущерба занялись судебные приставы.

Пристав-исполнитель обратил взыскание на деньги на банковских счетах и вынес постановление о запрете регистрационных действий на земельных участках и транспорте. После этого женщина начала выплачивать материальный ущерб.

Задолженность погашена. Также с должницы взыскали исполнительский сбор за несвоевременную выплату.

Фото: © РИА Новости / Юрий Стрелец

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