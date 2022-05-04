Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Назаровского района

Евгений Арефьев погиб при участии в спецоперации на территории Украины 13 апреля, сообщили в социальных сетях города Назарово.

Старший лейтенант Евгений Арефьев родом из дер. Кольцово Назаровского района. Он выпускник Новосибирского Высшего Военного Командного Училища, командир роты по ВДП роты глубинной разведки разведывательного батальона 15 миротворческой бригады.

13 апреля в районе с. Дружелюбовка Харьковской области колонна ВС РФ попала в засаду. Евгений один из немногих остался прикрывать колонну вместе со своим отделением. Отделение попало в окружение. Во время боя старший лейтенант Арефьев остался прикрывать раненых товарищей. Получив не одно ранение, Евгений решил подпустить поближе врагов и подорвал себя гранатой, уничтожив группу нацистов. Тем самым он обеспечил продвижение колонны и спас десятки жизней.

Указом президента РФ за проявленные мужество и героизм Евгений Арефьев представлен к государственной награде, а также посмертно награждён орденом мужества.

Фото: © vk.com/podslushano_v_nazarovo