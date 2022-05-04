При падении самолета в Красноярском крае погиб диакон из Красноярска

В результате падения легкомоторного самолёта Cessna под Красноярском погиб штатный священнослужитель храма Воскресения Христова Красноярска диакон Михаил Овчинников. Об этом сообщила пресс-служба епархии. Напомним, что авиакатастрофа произошла 1 мая в районе деревни Голубевка. На борту было двое людей.

Михаилу Овчинникову был 31 год. Таинство Крещения принял в 2010 году после чего в разные годы служил в храмах равноапостольных Кирилла и Мефодия поселка Элита Емельяновского района, храме Архистратига Михаила и чуда его в Хонех, а также храме Воскресения Христова города Красноярска.

«За усердное служение во благо Церкви Христовой 2 мая 2021 года был награжден правом ношения двойного ораря митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном», – рассказали в епархии.

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