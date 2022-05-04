В Красноярске на кольцевом перекрестке Mercedes сбил мопед

3 мая на кольцевом перекрёстке ул. 2-ая Озерная произошло ДТП с участием мопеда, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Всё произошло фактически на выезде с участка, где организовано круговое движение. Мопед сбил 33-летний мужчина на Mercedes. Он не предоставил преимущество в движении двухколёсному транспорту.

В результате 20-летнего водителя мопеда и 19-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.

В Госавтоинспекции напоминают автомобилистам, что необходимо чаще смотреть в зеркала. При перестроении нужно заблаговременно включать сигнал поворота и соблюдать очерёдность проезда на перекрёстках.

Фото: © vk.com/gibdd24