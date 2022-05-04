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14 лесных пожаров потушили за сутки в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
11:20 4 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 14 лесных пожаров на площади 321 тыс га в Нижнеингашском, Абанском, Канском, Ермаковском, Рыбинском, Иланском, Березовском, Манском, Каратузском районах. При тушении были задействованы 196 человек и 23 единицы спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 10 воздушных судов.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

Сегодня в регионе действуют 5 лесных пожаров на площади 528 га в Каратузском, Нижнеингашском, Канском, Минусинском районах и Шарыповском муниципальном округе. В тушении принимают участие 110 человек, задействовано 13 единиц техники.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков 

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