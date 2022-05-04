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В Железногорске полицейский предотвратил пожар на территории частного дома

Главная Общество
Красноярск
11:05 4 Мая 2022
общество, происшествия, железногорск, помощь, полиция
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Во время рейда участковый уполномоченный Евгений Корковенко заметил дым из-под кровли сарая на территории частного домовладения в пос. Додоново.

Вместе с хозяином дома полицейский выяснил, что источник дыма - горящая чурка в сарае, как оказалось, 52-летний владелец с утра занимался сварочными работами и не заметил, как искра отлетела в хозпостройку.

В Железногорске полицейский предотвратил пожар на территории частного дома
Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, после ликвидации угрозы пожара, участковый уполномоченный и представитель пожарной службы провели с мужчиной и его супругой профилактическую беседу, напомнив правила безопасного обращения с огнём.

— Мы очень благодарны, что вовремя заметили дым, неизвестно, что могло бы случиться. У нас стайки с коровами, сено, навоз, - говорит владелица участка Людмила Ивановна, - благодарим за бдительность!

Фото: © 24.мвд.рф 

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