В Железногорске полицейский предотвратил пожар на территории частного дома

Во время рейда участковый уполномоченный Евгений Корковенко заметил дым из-под кровли сарая на территории частного домовладения в пос. Додоново.

Вместе с хозяином дома полицейский выяснил, что источник дыма - горящая чурка в сарае, как оказалось, 52-летний владелец с утра занимался сварочными работами и не заметил, как искра отлетела в хозпостройку.

— Мы очень благодарны, что вовремя заметили дым, неизвестно, что могло бы случиться. У нас стайки с коровами, сено, навоз, - говорит владелица участка Людмила Ивановна, - благодарим за бдительность!

Фото: © 24.мвд.рф