В Железногорске полицеский предотвратил пожар на территории частного дома

Во время рейда по предупреждению нарушений особого противопожарного режима участковый уполномоченный полиции Евгений Корковенко заметил дым, который шёл из-под кровли сарая на территории частного домовладения в пос. Додоново.

Вместе с хозяином дома сотрудник полиции выяснил, что источник дыма - горящая деревянная чурка в сарае. 52-летний владелец участка пояснил, что с утра занимался сварочными работами на улице и не заметил, как искра отлетела в хозпостройку.

— Мы очень благодарны сотрудникам, что вовремя заметили, неизвестно, что могло бы случиться, если бы огонь пошёл дальше. У нас стайки с коровами, сено, навоз, - говорит владелица участка Людмила Ивановна, - спасибо большое за бдительность!

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