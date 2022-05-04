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В Железногорске полицеский предотвратил пожар на территории частного дома

Главная Общество
Красноярск
11:05 4 Мая 2022
общество, происшествия, железногорск, помощь, полиция
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Во время рейда по предупреждению нарушений особого противопожарного режима участковый уполномоченный полиции Евгений Корковенко заметил дым, который шёл из-под кровли сарая на территории частного домовладения в пос. Додоново.

Вместе с хозяином дома сотрудник полиции выяснил, что источник дыма - горящая деревянная чурка в сарае. 52-летний владелец участка пояснил, что с утра занимался сварочными работами на улице и не заметил, как искра отлетела в хозпостройку.

В Железногорске полицеский предотвратил пожар на территории частного дома
Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, после ликвидации угрозы пожара, участковый уполномоченный с представителем пожарной службы провели с мужчиной и его супругой профилактическую беседу. Они напомнили семье правила безопасного обращения с огнём.

— Мы очень благодарны сотрудникам, что вовремя заметили, неизвестно, что могло бы случиться, если бы огонь пошёл дальше. У нас стайки с коровами, сено, навоз, - говорит владелица участка Людмила Ивановна, - спасибо большое за бдительность!

Фото: © 24.мвд.рф 

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