В Красноярске мужчина лишился внедорожника за долги по капремонту

Судебные приставы наложили арест на автомобиль Toyota Land Cruiser. Владелец автомобиля не осуществлял налоговые платежи и не перечислял деньги в фонд капительного ремонта, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Красноярскому краю.

На контроле сотрудников ведомства находились 17 исполнительных производств в отношении 62-летнего предпринимателя. Мужчина накопил налоговую задолженность более 350 тысяч рублей и порядка 100 тыс руб. задолжал фонду капитального ремонта.

С помощью системы «Безопасный город» приставы установили, что машина должника каждый день проезжает по ул. Калинина примерно в одно и то же время. Благодаря взаимодействию с автоинспекторами, должника остановили. Судебные приставы наложили арест на его автомобиль.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев