В Мариуполе под минометным обстрелом погибла уроженка Железногорска

Валентина Галатова родилась в Железногорске. С 3 по 8 класс училась в лицее № 103, затем в школе космонавтики. Когда семья переехала под Воронеж, Валентина с миротворческой миссией сопровождала колонны гуманитарного груза в Донбасс, рассказали в группе социальной сети “ВКонтакте” “Город и горожане. Железногорск, Красноярский кр.”. Потом Валентина переехала жить в Донецк. Училась на психолога в Донецком университете, последнюю сессию она сдала в январе.

С 24 февраля участвовала в специальной военной операции. Она была сержантом медицинского взвода Стрелкового батальона ДНР. Погибла в Мариуполе под минометным обстрелом при выполнении боевого задания 14 февраля, пишут в группе.

Фото: © vk.com/gorod_i_gorozhane