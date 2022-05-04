Завтра в электричках Красноярской железной дороги споют «Фронтовые ласточки»

Завтра, 5 мая, впервые в электропоездах Красноярской железной дороги выступит женский вокальный ансамбль «Фронтовые ласточки».

Необычный концерт станет подарком красноярских железнодорожников всем пассажирам к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в рамках предпраздничной акции «Музыкальная электричка».

Музыканты предстанут перед пассажирами в роли военных артистов, которые во время Великой Отечественной войны гастролировали в частях действующей Красной Армии и поддерживали бойцов.

Под аккомпанемент народных инструментов они исполнят любимые многими поколениями песни военных лет и песни о войне из знаменитых кинофильмов. «Фронтовые ласточки» создадут для пассажиров особую атмосферу весны 1945 года и подарят им праздничное настроение.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД