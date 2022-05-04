В Красноярском крае продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

В Красноярском крае продолжает снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, сообщает в своём Telegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

— За прошедшие сутки диагноз был установлен 76 пациентам среди жителей 23 административных территорий Красноярского края, - пишет глава ведомства. - Последний раз такое количество заболевших регистрировалось в мае 2020 года. С тех пор, в течение двух лет, ежедневные цифры были всегда выше.