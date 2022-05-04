В Курагинском районе задержали мужчину, который поджёг сухую растительность

В Курагинском районе инспекторы лесной охраны задержали местного жителя. Он выжигал на своём поле возле деревни прошлогоднюю сорную растительность.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, из-за высокой температуры воздуха и сильных порывов ветра огонь стал быстро распространяться по траве в сторону поселения.

Силами местного населения возгорание удалось ликвидировать. Угрозу перехода огня на дома и постройки удалось избежать.

Нарушитель передан в правоохранительные органы. Он понесёт административное наказание в виде штрафа.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок