В Красноярске на трёхдневной рабочей неделе будет переменчивая погода

По прогнозу Гидрометцентра, 4 мая в Красноярске будет +9° С, небольшой дождь, ветер северо-западный до 18 м/с. Ночью — -2° С.

5 мая — до +17° С, ветер восточный 4,8 м/с, малооблачно. Ночью — до +3° С.

6 мая днём будет +19° С, ветер юго-западный 3,6 м/с, пасмурно. Ночью — до +12°.

Напомним, в Красноярском крае продолжает действовать особый противопожарный режим – запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Нарушителей могут обязать выплатить несколько миллионов рублей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации просят звонить по номеру 112.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков