В Минусинском районе из-за пожара превышена концентрация оксида углерода в воздухе

Из-за пожаров в Минусинском районе и распространением дыма в сторону поселений специалистами Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю нескольких дней проводился мониторинг качества атмосферного воздуха в наиболее подверженных задымлению территориях. Продолжается мониторинг воздуха и в Красноярске, сообщают в ведомстве.

По результатам лабораторных исследований, проведённых 3 мая в с. Знаменка, установлено превышение максимально-разовых концентраций по оксиду углерода в 1,4 раза, а на территории санатория "Сосновый бор" - в 1,2 раза.

Исследования атмосферного воздуха в Красноярске показали, что превышений гигиенических нормативов не выявлено.

Фото: © администрация Минусинского района