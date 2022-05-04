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В Минусинском районе из-за пожара превышена концентрация оксида углерода в воздухе

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Красноярск
09:31 4 Мая 2022
экология, в красноярском крае, красноярск, общество, исследования, воздух
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Из-за пожаров в Минусинском районе и распространением дыма в сторону поселений специалистами Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю нескольких дней проводился мониторинг качества атмосферного воздуха в наиболее подверженных задымлению территориях. Продолжается мониторинг воздуха и в Красноярске, сообщают в ведомстве.

По результатам лабораторных исследований, проведённых 3 мая в с. Знаменка, установлено превышение максимально-разовых концентраций по оксиду углерода в 1,4 раза, а на территории санатория "Сосновый бор" - в 1,2 раза.

Исследования атмосферного воздуха в Красноярске показали, что превышений гигиенических нормативов не выявлено.

Фото: © администрация Минусинского района

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