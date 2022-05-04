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В Красноярском крае виновникам лесных пожаров грозят миллионные компенсации

Главная Общество
Красноярск
09:15 4 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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По поручению губернатора Александра Усса усилили охрану лесов, мобилизовали все силы и ресурсы для предотвращения возгораний и борьбы с огнем. Ежедневно в рейды выходят 200 лесных инспекторов и 300 наземных мобильных групп. Счёт выявленных виновников возгораний уже идёт на десятки, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Например, в Канском районе инспекторы лесной охраны задержали жителя с. Анцирь, который выжигал сухую траву на своём поле, чтобы быстрее росла свежая. Сильными порывами ветра огонь мгновенно устремился в сторону поселения. Остановить пожар удалось благодаря местным жителям. Дома и постройки не пострадали. С виновником пожара работают правоохранительные органы.

Житель дер. Ильинка Ужурского район тоже решил выжечь прошлогоднюю траву. Огонь угрожал населённому пункту. Его удалось ликвидировать на подступах к деревне.

В Ачинском районе ИП из с. Тарутино поджёг сухую траву на личном участке, граничащем с лесом. Мужчина рассказал, что делает так каждый год. Лесные инспекторы установили, что на участке нет минерализованной полосы или противопожарного барьера. Благодаря оперативному реагированию удалось не допустить перехода огня на лес.

Помимо штрафов за нарушение правил пожарной безопасности, им придётся возместить ущерб, причинённый лесному фонду, а также компенсировать затраты на тушение. Речь может идти о суммах от нескольких десятков до миллионов рублей.

Жителям напоминают о действующих запретах на посещение лесов, разведение костров, сжигании сухой травы и мусора, использовании открытого огня.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на 8-800-100-94-00, 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин   

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