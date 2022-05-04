В Красноярске на площадке строительства развязки Николаевского моста сохранят дуб

Многие красноярцы, особенно жители Октябрьского района, переживают за судьбу дуба в районе Николаевки, пишет на своей странице социальной сети “ВКонтакте” мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

— Помню, как сохранение дуба отстаивали ещё при возведении Николаевского моста. Сейчас дерево попало в эпицентр работ по строительству автомобильной развязки в створе ул. Волочаевская. И тогда, и сейчас я говорил службам, что дуб трогать нельзя. Таким же должен быть подход по отношению к зелени и на других объектах, ведь варварское отношение к деревьям пока плотно сидит в подкорке у некоторых подрядчиков. Мы боремся с этим, - сообщает Сергей Ерёмин.