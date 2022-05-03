В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 80 человек

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 4 марта – 80. За всё время пандемии в регионе выявлено 364 272 случая заражения.

Госпитализировано за сутки – 16, вылечили 132 человек за сутки. Погибших нет.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков