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В Красноярском крае за сутки заболели коронавирусом 80 человек

Главная Общество
Красноярск
17:00 3 Мая 2022
красноярск, статистика
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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 4 марта – 80. За всё время пандемии в регионе выявлено 364 272 случая заражения.

Госпитализировано за сутки – 16, вылечили 132 человек за сутки. Погибших нет.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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