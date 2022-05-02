В Назаровском районе полицейские задержали мужчину, который поджёг сухую траву

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который поджёг сухую траву в Назаровском районе. По его словам, он это сделал для того, чтобы быстрее взошла зелень.

Поджёг он сухую растительность в трёх точках, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть местные жители сообщили о возгорании травы вдоль трассы «Назарово-Степной» и рассказали, что видели возможного поджигателя.

Правонарушителем оказался житель Ачинска 1983 года рождения. ОН ехал по трассе в гости к родителям. Мужчина признался в содеянном.

Полицейскими собран административный материал по ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок