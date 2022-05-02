2 мая
Красноярск
погода +19 °C
71.02
 
€ 74.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

27 лесных пожара потушили за сутки в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
13:48 2 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
версия для печати Ico_print

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 27 лесных пожаров на площади 1,3 тыс га в Саянском, Ужурском, Тасеевском, Нижнеингашском, Берёзовском, Минусинском, Курагинском, Новосёловском, Бирилюсском, Боготольском, Емельяновском, Канском, Иланском, Балахтинском, Ирбейском, Уярском, Рыбинском, районах, Тюхтетском муниципальном округе. 

При тушении были задействованы 367 человек и 67 единиц спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 12 воздушных судов. 

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения. 

Сегодня в регионе действуют 15 лесных пожара на площади 455 га в Бирилюсском, Нижнеингашском, Минусинском, Иланском, Ермаковском, Сухобузимском, Идринском, Емельяновском, Берёзовском районах и Шарыповском муниципальном округе. Угрозы населённым пунктам нет. 4 пожара локализованы. 

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. 

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером. 

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию. 

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В МЧС напомнили красноярцам о недопустимости сжигания сухой травы при уборке на кладбищах

В МЧС напомнили красноярцам о недопустимости сжигания сухой травы при уборке на кладбищах

2 Мая 2022 г.
В Красноярском крае с 29 апреля действует особый противопожарный режим
Новости Красноярска: В Хакасии в септике утонул 7-летний ребёнок

В Хакасии в септике утонул 7-летний ребёнок

2 Мая 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярском крае виновникам лесных пожаров грозят миллионные компенсации

В Красноярском крае виновникам лесных пожаров грозят миллионные компенсации

2 Мая 2022 г.
Все лесные пожары — дело рук человека
Новости Красноярска: В Красноярском крае на борту разбившегося самолёта находились два священника

В Красноярском крае на борту разбившегося самолёта находились два священника

1 Мая 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ
Новости Красноярска: В Канске в септике утонула 8-летняя девочка

В Канске в септике утонула 8-летняя девочка

1 Мая 2022 г.
Ребёнок мог упасть туда сам
Новости Красноярска: В Красноярском крае загорелось кладбище

В Красноярском крае загорелось кладбище

1 Мая 2022 г.
Будет проведена опашка территории вдоль лесного массива
Новости компаний
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

1 Мая 2022 г.
Ребёнок до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении
Новости Красноярска: В Красноярске водитель сбил 6-летнего ребёнка на пешеходном переходе

В Красноярске водитель сбил 6-летнего ребёнка на пешеходном переходе

28 Апреля 2022 г.
Мальчика доставили в больницу
Новости Красноярска: 29 апреля перекроют центр Красноярска из-за репетиции Дня Победы

29 апреля перекроют центр Красноярска из-за репетиции Дня Победы

29 Апреля 2022 г.
Также будет закрыт въезд на парковку у площади Революции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru